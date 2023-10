Cristiano Ronaldo a fait une folie pour Francis Ngannou

Cristiano Ronaldo (38 ans) a fait une annonce forte sur son avenir. En effet, le Portugais a annoncé qu’il jouerait encore cette saison et la prochaine avant de prendre une décision sur une éventuelle retraite. En attendant, l’ancien joueur du Real Madrid s’épanouit en Arabie saoudite. D’ailleurs, il a joué un rôle concernant l’organisation du combat opposant l’Anglais Tyson Fury au Camerounais Francis Ngannou samedi prochain à Riyad. En effet, The Sun explique que CR7 a convaincu Ngannou.

Ce dernier a confié :« nous avons eu une bonne conversation. Il m’a dit que l’Arabie saoudite était l’avenir du sport. Beaucoup de gens ne comprennent pas maintenant, mais ils changeront très vite, ça bouge très vite ici. Et c’est même ce que j’ai personnellement ressenti en arrivant là-bas. C’était la première fois que j’allais en Arabie saoudite et je me disais que je ne savais pas vraiment comment me comporter. Mais je suis arrivé et j’ai découvert que tout va bien ici. C’était comme la vie normale. C’est plutôt cool.» Cristiano Ronaldo, qui sera probablement au bord du ring samedi pour soutenir son ami, lui a fait un beau cadeau. En effet, il lui a offert une belle montre de luxe d’un montant de 110 000 £, soit environ 126 400 euros. Quand on aime, on ne compte pas !