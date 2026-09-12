Coupe du Monde : Fabian Ruiz a chambré Ousmane Dembélé après France - Espagne

Coéquipiers en club, Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz se sont retrouvés adversaires le temps d’une demi-finale de Coupe du Monde cet été. Celle-ci avait tourné à l’avantage des Espagnols, bien supérieurs aux Français (0-2). Dans un entretien accordé à France Football, le milieu de terrain parisien a révélé avoir taquiné Ousmane Dembélé après cette rencontre, rappelant au passage la complicité qui les unit.

La suite après cette publicité

«Si j’ai chambré les Français du PSG après la demi-finale ? Oui, un peu, surtout Ousmane, parce que c’est lui le plus drôle et que nous sommes très bons amis. Après la rencontre ce n’était pas le bon moment, mais ici, au club, je lui ai fait quelques blagues. Malgré tout, mes partenaires m’ont tous félicité et ils étaient très contents pour moi.»