OM : la presse marseillaise n’en revient pas d’un pénalty non-sifflé

Battu par le PSG (1-2) au terme d’un Classique particulièrement disputé, l’OM peut forcément nourrir des regrets, notamment sur plusieurs occasions manquées par Neal Maupay. Mais une autre action fait beaucoup parler au lendemain de la rencontre. À la 38e minute, Amine Gouiri s’est écroulé dans la surface parisienne après un contact avec Désiré Doué. François Letexier n’a pas sifflé penalty et la VAR, avec Bastien Dechépy et Wilfried Bien, n’est pas intervenue. Pour La Provence, cette décision aurait pu changer le scénario de la rencontre. Le quotidien marseillais estime notamment que Doué « ne touche jamais le ballon et embarque les deux jambes » de Gouiri. « Le contact est évident, la faute semble l’être tout autant », écrit ainsi le média, tout en rappelant qu’il aurait encore fallu transformer le penalty.

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Cette décision intervient alors que l’OM avait déjà été particulièrement frustré par plusieurs interventions arbitrales au cours de la rencontre. Le quotidien marseillais souligne notamment les nombreux contacts subis par Igor Paixão avant sa sortie sur blessure à la demi-heure de jeu, ainsi que l’épisode du carton visant Timothy Weah, finalement expulsé à la 77e minute après avoir reçu un second avertissement. Dans un match où Paris a longtemps dominé mais où Marseille a su revenir à 1-1 grâce à Angel Gomes avant de céder sur le but de Marquinhos neuf minutes plus tard, l’épisode Gouiri reste donc l’une des principales actions litigieuses de la soirée. Pour La Provence, ce penalty non accordé aurait pu « tout changer ».