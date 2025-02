Droits TV : le patron de la FFF a rencontré DAZN

«C’est un vrai sujet de préoccupation de la FFF et un certain nombre de clubs sont en très grande difficulté sur le plan de la trésorerie. En Ligue 1 et Ligue 2, nous avons des clubs en grande difficulté, mon rôle est d’essayer d’éviter des défaillances (…) On n’est pas à l’abri que des clubs s’arrêtent à la fin de la saison, peut-être avant », lançait Philippe Diallo il y a deux semaines dans un entretien pour Le Figaro*. Le président de la Fédération Française de Football a rapidement fait part de son inquiétude par rapport à la crise des droits TV que traverse le football français.

La suite après cette publicité

Alors que le bras de fer opposant le diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN et la Ligue de Football Professionnel se poursuit, Philippe Diallo a eu un entretien ce mercredi avec Guillaume d’Hauteville qui est le directeur de DAZN Group comme le dévoile RMC Sport. Une rencontre où les deux hommes ont abordé les façons de sortir de cette crise et ainsi imaginer des manières de réinventer le modèle de diffusion du football français. Cela intervient à une semaine d’une réunion prévue le 3 mars avec les acteurs principaux du football français et la ministre des Sports Marie Barsacq. DAZN ne sera pas convié à cette réunion.