La presse catalane accuse le Real Madrid de corruption !

Ce dimanche, le Real Madrid a largement dominé le Séville FC (4-1) au Santiago-Bernabeu. Pourtant, son succès a été éclipsé par une vive polémique qui a agité l’Espagne ces dernières heures. L’action qui fait jaser de l’autre côté des Pyrénées est le coup de coude d’Arda Güler sur Peque à la 23e minute, alors que le score était encore vierge, pour lequel le milieu madrilène a mystérieusement échappé à l’expulsion. Dans la foulée de la rencontre, le club andalou a dénoncé un scandale d’arbitrage et son entraîneur, Luis Garcia Plaza, a regretté que son équipe ait été privée de jouer en supériorité numérique. Ce lundi matin, c’est au tour de la presse catalane de s’engouffrer dans la brèche en multipliant les critiques contre le Real Madrid à une semaine du Clasico face au FC Barcelone.

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Le quotidien Sport n’a pas mâché ses mots en titrant : «Le Real Madrid a fait équipe avec les arbitres». Le journal catalan dénonce une situation dans laquelle les officiels, régulièrement pris pour cible par le club madrilène, deviendraient paradoxalement des alliés précieux lors de rencontres importantes. Une accusation qui fait écho aux nombreuses prises de position du Real Madrid contre les instances espagnoles, mais qui traduit surtout l’exaspération d’une partie de la presse barcelonaise face à des décisions jugées favorables à son rival. Pour autant, l’arbitrage fait énormément couler d’encre chaque année en Espagne et il est difficile de savoir à qui les erreurs répétées profitent tant il y en a.

Un climat tendu avant le Clasico

A cette question, la presse catalane semble avoir sa réponse ce lundi matin. Ainsi, Mundo Deportivo a également dénoncé un "scandale au Bernabeu", allant jusqu’à évoquer le "retour de Llourinho", un jeu de mots visant José Mourinho et ses plaintes répétées. Le quotidien estime que la campagne menée par le Real Madrid contre les officiels pourrait finir par peser sur certaines décisions. Son rédacteur en chef, Santi Nolla, a notamment souligné le paradoxe d’un club qui accuse le FC Barcelone tout en profitant, selon lui, de décisions contestables. L’Esportiu, autre média catalan, s’est pour sa part interrogé sur l’absence d’intervention de la VAR, estimant que la faute d’Arda Güler méritait un revisionnage.

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À une semaine du Clasico, cette controverse vient ainsi raviver les tensions entre Madrid et Barcelone, dans un climat déjà marqué par les accusations réciproques et l’affaire Negreira. José Mourinho, de son côté, a contesté les accusations visant son équipe et réclamé des éléments concrets pour étayer la polémique : «personne n’a pu me montrer ce qu’ils prétendent. Je n’ai aucune image et je n’ai pas pu visionner les images. J’ai demandé des images aux chaînes de télévision et aux analystes, mais je n’ai rien trouvé qui illustre ce dont ils parlent et qui aurait perturbé Séville. Je le dis en toute honnêteté. Si un événement se produit et que je pense qu’il nous est bénéfique, je n’hésiterai pas à le dire publiquement. Mais je pense que le contraire se produira souvent, car c’est le cours normal des choses. S’il existe des images de l’entre-temps, d’ici au Clásico, je souhaite les voir.» Vous l’aurez compris, le Clasico est déjà lancé en Espagne.