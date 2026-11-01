Naples : un investisseur italo-américain prêt à faire une offre à De Laurentiis ?

Un nouvel investisseur pourrait bientôt frapper à la porte d’Aurelio De Laurentiis. Matt Rizzetta, directeur du fonds d’investissement Underdog Global Partners et propriétaire de Napoli Basketball, nourrit de grandes ambitions pour le sport napolitain. Dans un entretien accordé à TMW, l’homme d’affaires italo-américain a expliqué vouloir bâtir une véritable organisation multisports sous une seule et même marque. « Nous sommes propriétaires de Napoli Basketball et notre vision est de créer une formidable organisation multisports, propulsant Naples au sommet du sport mondial, sous une seule et même marque », a-t-il expliqué. Dans cette perspective, le Napoli Calcio représenterait une pièce majeure de son projet, même si le club reste actuellement la propriété de De Laurentiis.

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Déjà propriétaire du club de Campobasso en Serie C (et par le passé d’Ascoli), Rizzetta assure toutefois être prêt à passer à l’action si le président napolitain envisageait une vente. « S’il souhaitait vendre à des conditions équitables pour les deux parties, nous serions prêts », a-t-il affirmé, précisant que l’opération serait principalement financée par plusieurs grands fonds sportifs américains, avec une participation personnelle significative de sa part. L’investisseur avance même des chiffres conséquents pour donner du poids à ses ambitions. « À l’heure actuelle, notre groupe et nos financiers, principalement de grands fonds sportifs américains, disposent d’environ 1 à 1,3 milliard d’euros », a-t-il révélé. Rizzetta indique avoir déjà fait part de sa disponibilité à De Laurentiis, tout en reconnaissant que ce dernier n’a aucune obligation de vendre. Reste donc à savoir si le patron du Napoli sera disposé à ouvrir la porte à un changement de propriétaire.