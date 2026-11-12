Le RC Lens tient un accord verbal avec Pierre Sage

La crise couve dans les travées de Bollaert, mais l’état-major du RC Lens n’a pas l’intention de sombrer sans réagir. Après le fiasco de l’ère Dino Toppmöller et l’intérim raté de Yannick Cahuzac, brutalement écarté après une humiliation historique (1-9) face à Côme en Ligue des Champions et un revers (1-2) face à l’OM en Ligue 1, la direction nordiste s’est mise en quête d’un homme capable de redresser le club et de remettre l’équipe à l’endroit. Si des profils comme Didier Digard ou Habib Beye (candidat déclaré) ont été étudiés de près, le directeur sportif Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot ont rapidement concentré tous leurs efforts sur une seule et unique priorité : rapatrier Pierre Sage. Un choix fort, validé par le président Joseph Oughourlian, et ce malgré un premier départ vers l’Angleterre qui avait laissé de profondes cicatrices en interne.

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Les intenses tractations menées ces derniers jours dans les coulisses de la Gaillette ont finalement porté leurs fruits. Après différentes discussions entre les différents protagonistes, un accord verbal a d’ores et déjà été scellé entre le technicien français et le board des Sang et Or selon nos informations. Conscient de l’urgence de la situation et emballé à l’idée de retrouver un public et un vestiaire qu’il connaît par cœur, Pierre Sage s’est montré particulièrement conciliant lors des négociations. L’entraîneur de 47 ans a notamment accepté de percevoir des émoluments inférieurs à la proposition de prolongation XXL qui lui avait été soumise par le club nordiste avant son départ très commenté vers la Premier League.

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Lens veut son nouveau coach d’ici la fin du week-end

Le club artésien a fait le plus dur en réussissant à convaincre son ancien chef d’orchestre grand artisan de la belle saison lensoise avec une 2e place en Ligue 1 et une victoire inédite en Coupe de France, l’affaire n’est désormais plus loin d’être conclue. D’autant que le technicien vient d’être libéré de son contrat par Crystal Palace ce jeudi. «Crystal Palace peut confirmer que Pierre Sage a quitté son rôle de manager», peut-on lire dans le communiqué officiel. Désormais sans nuage à l’horizon, les différentes parties vont pouvoir accélérer sur les modalités du retour de Pierre Sage sur le banc du RC Lens.

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Le RC Lens doit-il rappeler Pierre Sage ? OUI : il n'y a que lui pour relancer un RC Lens moribond NON : son départ par la petite porte l'été dernier est trop frais Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Car le temps presse, les dirigeants ont fixé un ultimatum très clair : ils exigent d’être définitivement fixés sur l’issue de ce dossier d’ici à la fin du week-end. L’objectif est limpide pour le board lensois : permettre au futur entraîneur de disposer du temps nécessaire pour prendre le pouls de son nouveau groupe et préparer sereinement la prochaine échéance vitale face au Toulouse FC, programmée le samedi 20 novembre au stade Bollaert. Si jamais un soudain revirement de situation venait à contrecarrer les plans lensois, le club artésien garde deux autres entraîneurs sous le coude pour parer à toute éventualité.