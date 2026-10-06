France U21 - Suisse U21 : les compositions officielles

Ce mardi, on a droit à une affiche entre la France U21 et la Suisse U21 pour le compte de la dernière journée des qualifications pour l’Euro U21. Le match à suivre en direct commenté sur notre site débutera à 19 heures et se disputera au Stade de la Source d’Orléans. Déjà qualifiée et certaine de terminer en tête du groupe C, l’équipe de France U21 va afficher un visage rare, rotation oblige pour ce match presque sans enjeu hormis celui de conserver son invincibilité.

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Dans les buts, on retrouve Mathieu Patouillet, qui a une défense à quatre devant lui, formée par Dayann Methalie, Christian Mawissa, Jaydee Canvot et Saël Kumbedi. Au milieu, place à Darryl Bakola, Valentin Atangana et Kévin Danois. Devant, Mathys Tel, Noé Lebreton et Dehmaine Tabibou. Du côté de la Suisse U21, dans les cages place à Huber, avec une défense à quatre devant lui avec Rissi, Nyakossi, Ogbus et Srdanovic. Au milieu, Schödler, Chipperfield et Tsawa animent le secteur. Enfin devant, place à Krasniqi, Vogt et Streit.

Les compositions officielles :

France U21 :

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