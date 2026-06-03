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Officiel Ligue 1

Alexandre Dujeux quitte Angers

Par Maxime Barbaud
1 min.
Alexandre Dujeux @Maxppp

Le jeu des chaises musicales des entraîneurs de Ligue 1 a bel et bien débuté. Plus tôt dans la journée, on apprenait le futur départ de Pierre Sage du RC Lens, probablement pour Crystal Palace. Paulo Fonseca est lui courtisé mais l’OL espère le retenir. Ce n’est pas le cas d’Alexandre Dujeux, qui vient de quitter Angers.

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«Angers SCO annonce le départ d’Alexandre Dujeux, qui a fait part à la direction de son souhait de mettre un terme à sa mission à la tête de l’équipe professionnelle. Le Club souhaite à Alexandre Dujeux pleine réussite dans la poursuite de sa carrière professionnelle». Le technicien avait encore un an de contrat avec le SCO qu’il a mené une nouvelle fois au maintien.

Pub. le - MAJ le
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