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Clément Lenglet s’accroche à l’Atlético

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Clement Lenglet @Maxppp

Joueur de l’Atlético de Madrid depuis 2024, Clément Lenglet a été recruté définitivement par les Colchoneros en 2025. Mais aujourd’hui, les dirigeants madrilènes ne veulent plus de leur défenseur.

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Seul souci : Lenglet ne compte pas partir. La radio Cadena SER assure que le joueur de 30 ans s’accroche aux deux années de contrat qui lui reste à l’Atlético, et qu’il ne partira que s’il trouve une piste séduisante.

Pub. le - MAJ le
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