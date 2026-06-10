Liga
Clément Lenglet s’accroche à l’Atlético
1 min.
@Maxppp
Joueur de l’Atlético de Madrid depuis 2024, Clément Lenglet a été recruté définitivement par les Colchoneros en 2025. Mais aujourd’hui, les dirigeants madrilènes ne veulent plus de leur défenseur.
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➕ Más de @PedroFullanaSER en #SERDeportivos— SER Deportivos (@SERDeportivos) June 9, 2026
🇫🇷👋 El Atlético quiere sacar a Lenglet, pero el jugador no se quiere ir. Tiene dos años más de contrato y solo contempla salir si hay una opción que le seduzca
👉 La situación está estancada y no se descarta que pueda continuar pic.twitter.com/bGUWg2ywgh
Seul souci : Lenglet ne compte pas partir. La radio Cadena SER assure que le joueur de 30 ans s’accroche aux deux années de contrat qui lui reste à l’Atlético, et qu’il ne partira que s’il trouve une piste séduisante.
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