Clément Lenglet s’accroche à l’Atlético

Joueur de l’Atlético de Madrid depuis 2024, Clément Lenglet a été recruté définitivement par les Colchoneros en 2025. Mais aujourd’hui, les dirigeants madrilènes ne veulent plus de leur défenseur.

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🇫🇷👋 El Atlético quiere sacar a Lenglet, pero el jugador no se quiere ir. Tiene dos años más de contrato y solo contempla salir si hay una opción que le seduzca



👉 La situación está estancada y no se descarta que pueda continuar pic.twitter.com/bGUWg2ywgh — SER Deportivos (@SERDeportivos) June 9, 2026

Seul souci : Lenglet ne compte pas partir. La radio Cadena SER assure que le joueur de 30 ans s’accroche aux deux années de contrat qui lui reste à l’Atlético, et qu’il ne partira que s’il trouve une piste séduisante.