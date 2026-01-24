Qui est Ziyad Baha, le goleador marocain recruté par l’OM ?

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et l’information a enfin été officialisée ce vendredi soir. Au début du mois de décembre, plusieurs médias marocains avaient annoncé que le jeune buteur Ziyad Baha avait rejoint le centre de formation de l’Olympique de Marseille et avait même déjà commencé à s’entraîner avec sa nouvelle équipe. L’information a finalement été officialisée par le joueur sur son compte Instagram plus d’un mois plus tard. « Une nouvelle étape commence avec l’Olympique de Marseille. Cela fait déjà un mois que je m’entraîne et progresse à Marseille. Après réflexion, j’ai choisi de suivre un chemin différent, malgré les opportunités de continuer au Real Betis, car je souhaitais prendre un pas qui corresponde à mes ambitions et à mon développement en tant que footballeur. Ce nouveau chapitre est l’occasion de me dépasser chaque jour, de continuer à apprendre et de relever de nouveaux défis au plus haut niveau », a-t-il écrit sur ses réseaux.

Formé au FUS de Rabat et passé par Malaga puis le Real Betis, Ziyad Baha arrivait à la fin de son aventure en Espagne contractuellement. Et si le club a tenté de le conserver, le joueur, de son côté, souhaitait découvrir un nouveau challenge. Méconnu du public français, le jeune buteur de 16 ans est une figure bien suivie du football marocain. Et son impressionnante popularité sur les réseaux sociaux (déjà plus de 90 000 abonnés sur Instagram) en témoigne. Mais pourquoi ? Car le jeune international U17 du Maroc fait partie de la brillante génération marocaine qui a glané la CAN U17 il y a quelques mois et atteint les quarts de finale du Mondial U17 en décembre dernier.

Un joueur déjà affirmé

Issu d’une famille de footballeurs puisque son père, qui est d’ailleurs le sélectionneur du Maroc U17, n’est autre que Nabil Baha, ex-international marocain (20 sélections), Ziyad Baha a rapidement fait parler de lui, tout comme sa petite sœur Mayssa Baha qui évolue au FC Barcelone. Et il a commencé à se faire un nom lors de la CAN U17. Titulaire à la pointe de l’attaque, il avait inscrit 4 buts dans la compétition, dont un doublé lors des quarts de finale. Très adroit devant le but et très solide physiquement malgré son petit gabarit, le jeune Marocain avait par contre été parfois critiqué pour son manque de participation au jeu offensif de son équipe. Et il avait aussi été parfois pris en grippe par les supporters estimant qu’il était « favorisé » par son père, sélectionneur qui n’osait pas le mettre sur le banc.

Lors du dernier Mondial U17, cela avait été également le cas. Sauf que le coach Nabil Baha avait fini, devant les performances de son attaquant et la possible élimination en poule, par le mettre sur le banc. Et le Maroc avait finalement réussi à se qualifier. Ce choix avait fait beaucoup de bien à Ziyad Baha, ciblé par les critiques, et qui avait pu souffler pour se remettre à marquer. Résultat, il a fini par inscrire 4 buts dans le tournoi, et notamment en 8es et en quarts de finale face au Brésil. Malgré son jeune âge, Ziyad Baha a su rebondir dans un climat qui n’est pas spécialement idoine. Son profil d’attaquant complet sera intéressant à suivre. Et alors que l’Ajax souhaitait le récupérer, son choix s’est donc porté sur l’OM avec l’envie de rapidement toquer à la porte des A. À seulement 16 ans, Ziyad Baha, qui pourra compter sur les conseils de son père, sera un joueur à suivre attentivement.