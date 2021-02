Mamadou Niang et la gestion des jeunes à l'OM

Cette semaine, les minots étaient à la fête du côté de l’Olympique de Marseille. Face à Auxerre en Coupe de France mercredi, Boubacar Kamara (21 ans), formé au club, était le capitaine au coup d’envoi et Ahmadou Bamba Dieng (20 ans), qui termine sa formation sur la Canebière, a inscrit le second but de la rencontre pour sa première apparition (victoire 2-0). Deux bonnes nouvelles pour la formation olympienne, qui n’a pourtant jamais été très brillante.

Invité sur le plateau de Winamax TV, Mamadou Niang l’ancienne gloire de l’OM a expliqué que le contexte n’était pas toujours très propice au développement de jeunes pousses. «À Marseille c’est plus compliqué, il faut savoir être patient. Il faut aussi que les anciens puissent accompagner les jeunes. Souvent, on avait l’habitude de laisser les jeunes de côté, pourtant à notre époque on avait des jeunes très polis, très respectueux, mais on aurait peut-être dû plus les accompagner et les intégrer.»