L’Iran dévoile sa liste pour la Coupe du Monde

Pendant longtemps, la présence de l’Iran à la Coupe du Monde était compromise. En raison des conflits géopolitiques dans la région et des rapports conflictuels avec les Etats-Unis, la présence de la Team Melli au Mondial n’était pas garantie.

Finalement, la FIFA a confirmé la présence des Iraniens pour la prochaine Coupe du Monde et l’Iran a dévoilé sa liste ce lundi pour le rassemblement de la prochaine Coupe du Monde. L’occasion de retrouver certains noms bien connus comme Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh et Saman Ghoddos.

La liste de l’Iran

Gardiens : Alireza Beyranvand (Tractor FC), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Défenseurs : Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor FC), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad FC), Ramin Rezaeian (Foolad FC)

Milieux : Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghaedi, Saman Ghoddos (Kalba FC), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (FCV Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razagh Niya (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor FC), Aria Yousefi (Sepahan)

Attaquants : Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard de Liège), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor FC), Shahriyar Moghanloo (Kalba FC), Mehdi Taremi (Olympiakos)

