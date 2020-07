Chelsea : Frank Lampard donne des nouvelles de N'Golo Kanté

Ce week-end se déroulera la dernière journée de Premier League. Chelsea (4e avec 63 points) accueillera Wolverhampton. Avant ce choc, Frank Lampard s'est présenté en conférence de presse. L'occasion pour lui de faire un état des lieux des troupes et d'évoquer le cas de N'Golo Kanté (29 ans), touché aux ischio-jambiers au début du mois.

Le Français, dont on parle beaucoup à l'Inter Milan, n'a plus joué depuis le 4 juillet. Mais il pourrait bien faire son retour dimanche. «Il y a une possibilité qu'il joue. Il s'est entraîné pour la première fois sur un rythme de match ce matin. Donc c'est une décision que j'aurai à prendre après discussion avec lui et le staff médical », a lâché Lampard.