Manchester United - West Ham : les compositions officielles

La 23e journée de Premier League se poursuit avec Manchester United qui accueille West Ham à Old Trafford (Coup d’envoi 15h, un match à suivre sur FM). Invaincus en 2024 (trois victoires et un nul), les Red Devils sortent d’un succès décroché au bout du temps additionnel à Wolverhampton (4-3), jeudi, mais occupent seulement la 8e place avec 35 pts. En revanche, les Hammers, sur trois matches nuls de suite en championnat, eux, occupent une belle sixième place avec 36 points.

Pour cette rencontre, Erik Ten Hag compte trois absents (Malacia, Martial et Mount) et confirme, à une exception, le onze victorieux jeudi chez les Wolves. Le seul changement concerne Varane qui est remplacé par Maguire en défense centrale avec Martinez. Le jeune Mainoo est reconduit au milieu avec Casemiro alors qu’Hojlund sera soutenu par Rashford, Bruno Fernandes et Garnacho. Côté Hammers, changement de système après le nul face à Bournemouth (1-1). Moyes opte pour le 3-4-2-1 avec Johnson, Aguerd et Zouma derrière. Coufal et Emerson vont occuper le rôle de pistons avec Soucek et Alvarez dans l’entrejeu. Devant, Bowen sera épaulé par Kudus et Ward-Prowse.

Les compositions officielles :

Manchester United : Onana – Dalot, Maguire, Martinez, Shaw – Mainoo, Casemiro – Garnacho, Fernandes, Rashford – Hojlund.

West Ham : Areola – Johnson, Aguerd, Zouma – Coufal, Soucek, Alvarez, Emerson - Kudus, Ward-Prowse – Bowen.