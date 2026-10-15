Manchester United : Lisandro Martinez va rencontrer les dirigeants

Après la défaite des Red Devils face à l’Atlético de Madrid (2-0), Lisandro Martínez avait provoqué un véritable séisme en interne en s’en prenant publiquement à la direction mancunienne. Dans une interview télévisée particulièrement virulente, le défenseur argentin avait dénoncé la gestion du mercato estival, ciblant notamment le directeur sportif Jason Wilcox. Des critiques qui seraient également partagées par plusieurs cadres du vestiaire. Après une journée de repos accordée mercredi aux joueurs à leur retour d’Espagne, l’international argentin a fait son retour au centre d’entraînement de Carrington ce jeudi matin.

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Selon le Daily Mail, Lisandro Martínez a été aperçu arrivant parmi les derniers joueurs de l’équipe première à rejoindre les installations du club. Mais ce retour à l’entraînement doit surtout être l’occasion d’une explication avec ses dirigeants. Manchester United devait en effet décider des éventuelles mesures disciplinaires à prendre contre son défenseur après avoir pris le temps d’analyser ses déclarations mercredi. Si aucune sanction n’a encore été annoncée, la direction mancunienne semblerait maintenir sa confiance envers Jason Wilcox. Mais Martinez doit rencontrer ses dirigeants.