« Pire joueur de l’histoire de la sélection » : Leonardo Balerdi se fait détruire en Argentine

Le décor change, mais les difficultés restent les mêmes pour Leonardo Balerdi. Auteur de débuts convaincants sous le maillot de la Roma cette saison, le défenseur argentin a vu sa cote de popularité chuter après son match raté face à Manchester United en Ligue des Champions. Coupable sur les deux derniers buts des Red Devils alors que les Romains menaient 2-0, l’ancien Marseillais avait été désigné par la presse italienne comme l’un des grands responsables de la déroute de son équipe, battue (3-2).

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Cette fenêtre internationale aurait pu lui offrir un peu de répit et un bon bol d’air frais, mais il n’en fut rien. Titulaire cette nuit lors d’un amical face à l’Uruguay pour la première de l’Argentine sans Messi (1-2), Balerdi a vécu un calvaire. Au retour des vestiaires, il était l’auteur d’un malheureux CSC après avoir reçu le ballon en pleine tête sur un dégagement de Lisandro Martínez. Le point d’orgue d’une soirée bien difficile, marquée par de nombreux trous d’air.

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Balerdi prend cher

« Le défenseur a encore étoffé la liste des erreurs lors du cycle Scaloni », écrit El Grafico. InfoBae parle d’une "bourde" malheureuse. Bolavip lui attribue la note de 3/10 et écrit : « prestation décevante du défenseur central. Il a commis une faute inutile près de la surface de Rulli en fin de première mi-temps. Il a écopé d’un carton jaune en début de seconde période suite à une faute grossière sur Núñez. Il a également marqué contre son camp, de manière totalement involontaire. »

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Le média compile dans son article les réactions très critiques des internautes envers Balerdi : «Rulli et Balerdi, les deux pires joueurs de l’histoire de la sélection», « Balerdi serait le remplaçant de Federico Fazio », « Balerdi est horriblement mauvais, malheureusement. Laissez-le en Italie », « Balerdi est le pire défenseur central à avoir porté le maillot de la sélection argentine ». Pour Clarin, la responsabilité de Balerdi dépasse son but contre son camp : « 4/10. Il a été un élément clé du premier but uruguayen, commettant une faute grossière – qui lui a valu un carton jaune – puis marquant involontairement contre son camp. Mais il a globalement éprouvé des difficultés dans les duels face aux attaquants uruguayens, rendant l’absence de Cuti Romero d’autant plus criante. » L’ambiance est loin d’être à la fête pour l’ancien Marseillais…