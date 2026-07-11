Coupe du Monde 2026 : l’égalisation de Bellingham avec l’Angleterre contre la Norvège

Les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent ce samedi soir et nous offrent un sacré choc entre la Norvège et l’Angleterre. Après le joli but d’Andreas Schjelderup pour délivrer les Lions norvégiens, les Three Lions ont su rugir pour revenir au tableau d’affichage.

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Jude Bellingham égalise juste avant la pause ! ⚽

L'Angleterre revient à hauteur au meilleur des moments grâce à son milieu de terrain. 1-1



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D’un joli travail côté gauche, Anthony Gordon a semé la zizanie avant de retrouver Jude Bellingham sur la gauche de la surface. Le milieu anglais a ensuite ajusté Ørjan Nyland d’un tir croisé. Le jouuer du Real Madrid a inscrit son cinquième but dans la compétition, consolidant ainsi son statut de cadre de cette sélection anglaise.