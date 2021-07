Amical : le Bayern tombe contre le Borussia Mönchengladbach

Après une défaite contre Cologne (3-2) et un match nul contre l'Ajax Amsterdam (2-2), le Bayern Munich poursuivait sa préparation contre le Borussia Mönchengladbach. Un match séduisant entre deux cadors de Bundesliga qui s'est réglé sur la deuxième période. Peu avant l'heure de jeu, l'Autrichien Hannes Wolf a ouvert le score pour les Fohlen (59e).

Les joueurs de Marco Rose ont ensuite marqué un second but via Michael Wentzel (76e) et s'imposent 2-0. Le Bayern Munich affrontera Naples ce samedi et jouera le vendredi 6 août contre Bremer (D4) en Coupe d'Allemagne. Le Borussia Mönchengladbach jouera vendredi contre les Néerlandais de Groningue et défiera Kaiserslautern (D3) le lundi 9 août en Coupe d'Allemagne.