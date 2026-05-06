LdC : la statistique qui annonce que du positif pour le PSG en finale

À l’heure d’aborder une nouvelle finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain avance avec un argument de poids sur son banc. En dominant le Bayern Munich au terme d’une double confrontation spectaculaire et maîtrisée dans les moments clés, les Parisiens ont validé leur billet pour Budapest avec la sensation d’un collectif arrivé à maturité. Et dans ce contexte, la présence de Luis Enrique prend une dimension particulière. L’entraîneur espagnol s’est bâti une réputation redoutable dans les grands rendez-vous, avec 14 victoires en 15 finales disputées sur un match sec en club. Un chiffre qui en dit long sur sa capacité à préparer et à gagner ce type d’événement.

La suite après cette publicité

Face à Arsenal en finale, un autre élément vient renforcer l’optimisme parisien. Luis Enrique affiche un sans-faute en phase à élimination directe de Ligue des Champions contre les clubs anglais, avec sept confrontations remportées sur le banc. Une statistique qui résonne forcément au moment de défier un représentant de Premier League pour le titre. Dans la continuité de la solidité affichée face au Bayern, ces données nourrissent une tendance claire. Le PSG ne se présente pas seulement en champion en titre, mais avec un entraîneur dont l’historique dans ces contextes annonce du très lourd.