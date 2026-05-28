Mercato : coup dur pour le FC Barcelone et le Real Madrid de José Mourinho

Le FC Barcelone a déjà bien lancé son mercato, avec l’arrivée d’Anthony Gordon dont l’officialisation est imminente. En face, l’ennemi juré des Blaugranas, le Real Madrid, doit attendre de connaître le résultat des élections présidentielles pour se renforcer. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il y aura aussi beaucoup d’arrivées, avec des investissements conséquents qui seront réalisés pour renforcer l’équipe.

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Comme souvent, Catalans et Madrilènes ont des objectifs communs et ciblent donc les mêmes joueurs. C’est le cas d’Alessandro Bastoni, le défenseur central de l’Inter. Le joueur de 27 ans a souvent été présenté, ces dernières semaines, comme la priorité du FC Barcelone pour renforcer son arrière-garde. De son côté, la presse madrilène a expliqué que José Mourinho avait déjà signifié à Florentino Pérez son intention de recruter l’international transalpin. Un like du principal concerné sur le retour de Mourinho à Madrid avait d’ailleurs mis le feu en Espagne.

L’Inter ferme la porte

Mais le président de l’Inter Beppe Marotta a tenu à faire une mise au point, dans un entretien avec DAZN. « Je pense que les supporters peuvent être rassurés concernant Bastoni. Par principe, nous ne sommes pas vendeurs. Si un joueur part, c’est qu’il a lui-même exprimé le désir de partir. Je dois dire que, dans le cas d’Alessandro, ce n’est absolument pas le cas. Il est heureux ici, nous n’avons donc pas besoin de le vendre. Je pense qu’il restera avec nous… », a indiqué le dirigeant italien, qui ferme donc clairement la porte.

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Sous contrat à Milan jusqu’en juin 2028, celui qui avait coûté 40 millions d’euros aux Lombards en 2017 ne devrait donc pas quitter son club cet été. La tendance était même, selon les publications italiennes, à une prolongation avec l’Inter. Autant dire que sauf retournement de situation, le FC Barcelone et le Real Madrid devront se tourner vers d’autres joueurs pour se renforcer…