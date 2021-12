Incidents PFC-OL : Roxana Maracineanu met la pression sur la FFF

Vendredi soir à au Stade Sébastien Charléty (Paris), le premier 32e de finale de la Coupe de France de ce week-end entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais a été arrêté définitivement à la mi-temps à la suite d'un envahissement de terrain, précédé de violences dans les tribunes du côté de la tribune des visiteurs. D'après les informations de l'Equipe, la ministre déléguée en charge des Sports Roxana Maracineanu a vite adressé un message à la Fédération Française de Football vendredi soir après les incidents.

Alors que le gouvernement s'était prononcé jeudi sur des mesures anti-violences dans les stades de France, la femme politique aurait exprimé son mécontentement vis-à-vis des évènements, ainsi qu'une réaction rapide et ferme pour lutter contre la violence dans les stades, thème qu'elle plaide à plusieurs reprises cette saison. De plus, la commission de discipline de la FFF, qui se réunit habituellement le jeudi, «pourrait se réunir dès le début de la semaine prochaine, et ce pour instruire le dossier de ces nouvelles violences dans le football français», précise le quotidien sportif français.