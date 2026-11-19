À ce rythme, Strasbourg va peut-être commencer à regarder les records de plus près. Le Racing a annoncé ce mercredi le renvoi de son entraîneur Hugo Oliveira et l’arrivée de son compatriote portugais Vitor Matos, quatrième coach à occuper le banc strasbourgeois… en 2026. Une nouvelle illustration des remous et de l’instabilité qui règnent autour du club depuis l’arrivée de BlueCo en 2023.

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Arrivé cet été en provenance de Famalicão, Oliveira aura donc tenu à peine quatre mois, laissant Strasbourg à une triste 13e place en Ligue 1. Ses cinq défaites lors des six dernières sorties de son équipe avaient rendu sa situation presque intenable, malgré un discours résolument optimiste quant à sa capacité à redresser la situation. Cette tâche va désormais revenir à Matos, dont l’arrivée suscite de grandes attentes.

Plus de 10 M€ dépensés pour le départ d’Oliviera et l’arrivée de Matos

Comme indiqué par L’Équipe, Strasbourg a déboursé à peu près 6 millions d’euros pour attirer l’ancien entraîneur de Swansea et son staff, fraîchement prolongés jusqu’en 2030 par le 6e de Championship. Une facture non négligeable alourdie par la note engendrée par le départ d’Hugo Oliveira. Cet été, le Racing avait déboursé 2,2 millions d’euros pour l’attirer… mais ce n’est pas tout.

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Engagé pour trois saisons, le technicien de 47 ans avait encore 30 mois de contrat à honorer, avec un salaire estimé à 120 000 euros bruts mensuels. Conséquence : il est en droit de réclamer plus de trois millions d’euros, même si le club tentera de négocier à la baisse. Au bout du compte, l’échec Oliveira, conjugué à l’arrivée de Matos, représente donc une opération supérieure à 10 millions d’euros. Même les départs de Rosenior (3 M€) à Chelsea et d’O’Neil à Ipswich (5 M€) restent insuffisants pour rééquilibrer la balance. Avec Matos, Strasbourg joue donc déjà gros.