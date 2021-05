LdC, Ligue Europa : les arbitres des finales sont connus

Alors que la finale de la Ligue Europa et la finale de la Ligue des Champions se dérouleront respectivement le 26 mai et le 29 mai prochain, les arbitres de ces deux rencontres viennent d'être dévoilés. Cocorico puisque le Français Clément Turpin a été désigné pour diriger la finale de la Ligue Europa qui mettra aux prises Villarreal et Manchester United.

La suite après cette publicité

Pour ce qui est de la finale de la Ligue des Champions, c'est l'Espagnol Antonio Matheu Lahoz qui a été choisi. Expérimenté, l'arbitre de 44 ans prendra donc part au match entre Manchester City et Chelsea.