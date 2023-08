PSG : la réponse intrigante du Real Madrid sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

À première vue, Kylian Mbappé semble parti pour ne pas quitter le Paris Saint-Germain cet été. En froid avec le club de la capitale, l’attaquant français a finalement renoué le contact avec sa direction. Un réchauffement qui a permis au champion du monde 2018 de quitter le loft et de lancer enfin sa saison contre Toulouse (1-1).

Mais s’il a renoué le dialogue avec Paris, personne ne connait vraiment la suite des événements. Mbappé va-t-il prolonger avec une clause lui permettant de partir dans un an ? Va-t-il simplement honorer sa dernière année de contrat et s’en aller ensuite ? Beaucoup s’interrogent et se demandent surtout ce qu’ont bien pu se dire les deux parties pour que la réintégration de Mbappé soit actée.

Tout reste ouvert

En Espagne, les médias ont la sensation que Mbappé restera à Paris cette saison. Et après ? Sans surprise, la méfiance vis-à-vis du Bondynois reste très présente (personne n’a oublié le coup de théâtre de l’an dernier) et beaucoup redoutent une éventuelle prolongation au-delà de 2025 qui mettrait un terme au rêve merengue. De son côté, le Real Madrid n’a toujours pas bougé. Le fera-t-il d’ici le 31 août ? Le mystère reste entier.

Toujours est-il que le célèbre présentateur de l’émission El Chiringuito, Josep Pedrerol, a indiqué avoir contacté la Casa Blanca. Il lui a demandé s’il était impossible de voir Mbappé arriver à Madrid cet été. Et la réponse de la Casa Blanca a été intrigante : « personne n’a dit que c’était impossible ». Une déclaration qui ne passera pas inaperçue de l’autre côté des Pyrénées et qui tiendra encore tout le monde en haleine d’ici la fin du mercato.