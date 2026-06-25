Le RC Lens bien parti pour recruter Michaël Cuisance !

Il y a 8 ans, Michaël Cuisance était considéré comme le phénomène français qui illuminait la Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach. Le Bayern Munich ne laissait pas passer l’occasion de préparer l’avenir en recrutant le milieu de terrain français dès 2019. Mais en Bavière, il n’a jamais pris l’ampleur attendue. Un prêt à Marseille n’a pas non plus été concluant lors de la saison 2020-2021. ALors Michaël Cuisance est peu à peu retombé dans l’anonymat, avec un passage du côté de Venise en Italie.

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En 2024, Venise le cédait définitivement au Hertha Berlin, club de deuxième division allemande. Où il s’est peu à peu reconstruit une réputation de joueur brillant, comme nous vous l’écrivions en 2024. Cela a continué cette saison, malgré un exercice raté puisque le club berlinois a terminé à la 7e place. « Il a appris à prendre ses responsabilités, il joue comme un adulte désormais. Derrière Eichhorn, c’est la deuxième bonne surprise d’une saison ratée du Hertha », nous confie le journaliste de Fusball Transfers Tobias Feldhoff.

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Lens continue sa stratégie

Si l’on vous retrace le parcours cahoteux de Michaël Cuisance, c’est parce que Sky Germany a annoncé un accord bouclé entre le Hertha et le RC Lens pour le transfert du joueur, avec un contrat jusqu’en 2029, à hauteur de 5 M€. Selon nos informations, le deal n’en est pas encore à ce point, mais il est en bonne voie. Lens avance donc ses pions en toute discrétion, et semble continuer dans la voie empruntée ces derniers temps, celle de tenter des coups.

Après Odsonne Edouard, Florian Thauvin ou Allan Saint-Maximin, le RC Lens, désormais entraîné par le coach allemand Dino Toppmöller, est prêt à se lancer dans le pari Michaël Cuisance, qui contrairement aux joueurs précédemment cités, n’a jamais eu l’occasion de réellement briller en Ligue 1. Dino Toppmöller l’a croisé, du côté du Bayern, lorsqu’il y était adjoint. Pour Cuisance, c’est un sacré saut qualitatif, en passant d’un club de deuxième division allemande à un club français qualifié pour la Ligue des Champions. Avec l’envie de démontrer qu’il peut enfin devenir le joueur que l’on attendait.