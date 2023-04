Francfort : Arsenal et Liverpool s’arrachent Jesper Lindstrøm

Alors que Randal Kolo Muani brille de mille feux à l’Eintracht Francfort, le Français n’est pas le seul à se distinguer fortement avec la formation allemande. Son coéquipier Jesper Lindstrøm n’est pas en reste et effectue aussi un exercice probant (9 buts et 4 offrandes en 31 matches). Le milieu offensif formé à Brøndby qui avait déjà été déterminant dans l’obtention de la dernière Ligue Europa est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Adler mais un départ cet été n’est pas impossible.

La suite après cette publicité

Selon Sky Sport Germany, des formations de Premier League se sont déjà positionnées et des contacts ont déjà débuté avec Liverpool et Arsenal. Si le club allemand en attend environ 50 millions d’euros, une somme comprise entre 35 et 40 millions d’euros pourrait suffire. Du côté de Francfort, l’Égyptien Omar Marmoush (24 ans) qui arrive en fin de contrat avec Wolfsbourg est déjà considéré comme son possible remplaçant.

À lire

Chelsea prépare du lourd pour son banc