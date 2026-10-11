AC Milan : Medhi Benatia a déjà quatre gros concurrents !

Medhi Benatia pourrait rapidement retrouver un poste à responsabilités dans le football européen. Quelques mois après son départ de l’Olympique de Marseille, l’ancien directeur du football du club phocéen est annoncé dans le viseur de l’AC Milan, qui cherche à restructurer sa direction sportive. Le dirigeant marocain, qui a quitté définitivement l’OM en mai dernier après une saison particulièrement agitée sur la Canebière, reste ouvert à un nouveau projet. Arrivé à Marseille comme conseiller sportif avant de prendre davantage de responsabilités, l’ancien défenseur central avait pourtant annoncé son départ dès février, avant d’accepter la demande de Frank McCourt de rester jusqu’à la fin de l’exercice. Depuis, le natif de Courtrai s’est notamment reconverti comme consultant pour Canal+, sans pour autant tirer un trait sur ses ambitions dans les coulisses du football.

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L’Italie pourrait justement lui offrir une occasion de rebondir au plus haut niveau. Passé par l’Udinese, l’AS Roma et la Juventus au cours de sa carrière de joueur, Medhi Benatia connaît parfaitement le championnat italien et ses particularités. Selon les informations du journaliste espagnol Matteo Moretto, l’AC Milan étudie plusieurs profils pour reprendre en main sa direction sportive, sans qu’aucun candidat ne se soit encore véritablement détaché. L’ancien dirigeant marseillais ferait partie des pistes envisagées et serait particulièrement enthousiaste à l’idée de retrouver un environnement qu’il maîtrise. Les Rossoneri cherchent à se réorganiser depuis le départ d’Igli Tare, écarté à la fin du mois de mai par le propriétaire Gerry Cardinale, dans la foulée d’une saison qui a vu le club manquer la qualification pour la Ligue des Champions. Benatia pourrait également retrouver Adrien Rabiot, qu’il avait fait venir à Marseille avant son transfert à Milan à l’été 2025. Mais si son profil plaît, le Marocain est loin d’être le seul candidat sur la liste milanaise.

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Deux nouveaux noms dans la course

Selon la presse italienne, quatre autres dirigeants disposent en effet d’arguments sérieux pour décrocher le poste. Le premier est Tiago Pinto, aujourd’hui head of football à Bournemouth, en Angleterre. Ancien dirigeant de l’AS Roma, le Portugais connaît déjà très bien le football italien et possède une expérience du marché international, avec un réseau étoffé de contacts auprès des principales agences de joueurs dont Jorge Mendes. Un atout important pour un club comme l’AC Milan, qui doit renforcer sa structure sportive et anticiper ses futurs mouvements sur le mercato. Son passage à Rome lui a permis de se familiariser avec les exigences de la Serie A, tandis que ses fonctions actuelles en Premier League lui offrent une ouverture supplémentaire sur le marché européen. Tiago Pinto présente ainsi un profil particulièrement intéressant pour les dirigeants milanais, qui doivent identifier un responsable capable de conjuguer vision sportive, connaissance des joueurs et maîtrise des négociations. Face à lui, Medhi Benatia peut faire valoir son expérience récente à Marseille, ses relations dans le milieu et sa connaissance directe du championnat italien, même si son parcours de dirigeant reste moins étoffé que celui de certains concurrents.

Un troisième nom retient également l’attention du côté de Milan, celui de Markus Krösche. Le responsable de l’aire sportive de l’Eintracht Francfort figurait déjà parmi les priorités évoquées l’été dernier et conserve une solide réputation sur le marché européen. Le dirigeant allemand est toutefois lié au club de Bundesliga par un contrat courant jusqu’en 2028, ce qui pourrait compliquer une éventuelle opération. Ces dernières semaines, plusieurs informations venues d’Allemagne évoquaient pourtant une possible rupture entre Krösche et l’Eintracht, laissant penser qu’un départ pouvait devenir envisageable à court terme. Cette séparation ne s’est finalement pas concrétisée et sa situation reste donc à surveiller. Pour l’AC Milan, son profil représente une option de premier plan, mais sa disponibilité constitue un véritable point d’interrogation. Tuttosport ajoute que Devin Ozek et José Boto sont également sur les tablettes de Cardinale. Reste à savoir si le club lombard privilégiera un dirigeant déjà installé dans une structure européenne, comme Tiago Pinto, Devin Ozek, José Boto ou Markus Krösche, ou s’il misera sur l’ancien défenseur marocain pour ouvrir un nouveau chapitre de son organisation sportive.