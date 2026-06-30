Menu Rechercher
Commenter 16
Coupe du Monde

CdM 2026 : l’Equipe de France n’a jamais battu la Suède

Par Valentin Feuillette
1 min.
Zlatan Ibrahimovic avec la Suède @Maxppp
France Suède
winamax
1 1.28 N 6.25 2 8.50 bonus 100€

L’Equipe de France a souvent dominé la Suède en matches officiels, mais elle n’a jamais réussi à la battre en phase finale d’une grande compétition. En 1992 à l’Euro, les Bleus de Michel Platini concèdent un nul 1-1 après une prestation décevante face au pays hôte, dans un tournoi qui se termine par une élimination dès la phase de groupes.

La suite après cette publicité

Même constat en 2012 à l’Euro : déjà qualifiée pour les quarts, la France de Laurent Blanc s’incline 2-0 contre une Suède déjà éliminée, avec notamment un but de Zlatan Ibrahimovic. Ce revers n’empêche pas les Bleus de passer, mais il confirme une série noire face aux Suédois dans les grands tournois. A voir si les Bleus de Didier Deschamps feront mieux ce mardi soir aux Etats-Unis.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Suède
France

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Suède Flag Suède
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier