CdM 2026 : l’Equipe de France n’a jamais battu la Suède

L’Equipe de France a souvent dominé la Suède en matches officiels, mais elle n’a jamais réussi à la battre en phase finale d’une grande compétition. En 1992 à l’Euro, les Bleus de Michel Platini concèdent un nul 1-1 après une prestation décevante face au pays hôte, dans un tournoi qui se termine par une élimination dès la phase de groupes.

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Même constat en 2012 à l’Euro : déjà qualifiée pour les quarts, la France de Laurent Blanc s’incline 2-0 contre une Suède déjà éliminée, avec notamment un but de Zlatan Ibrahimovic. Ce revers n’empêche pas les Bleus de passer, mais il confirme une série noire face aux Suédois dans les grands tournois. A voir si les Bleus de Didier Deschamps feront mieux ce mardi soir aux Etats-Unis.