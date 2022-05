Juventus, Euro U19, mercato : l'été chargé de l'espoir français Félix Nzouango

Le genre de première que l'on n'oublie pas. Le 29 mars dernier, alors que l'équipe de France U19 était menée par la Bosnie-Herzégovine, Félix Nzouango (19 ans), qui honorait sa première cape à ce niveau, inscrivait, dans les dernières minutes, le but de la victoire (2-1). Une réalisation et un succès synonymes de qualification pour l'Euro de la catégorie, qui se tiendra du 18 juin au 1er juillet en Slovaquie. Un moment fort.

Le jeune défenseur central compte bien briller durant cet Euro, afin de confirmer ses deux très bonnes premières saisons à la Juventus. Arrivé à l'été 2020, en provenance d'Amiens, le natif de Creil s'est installé comme l'un des éléments clés de l'équipe U19 de la Vieille Dame. Ses sorties, tant en Primavera qu'en Youth League, sont toujours saluées comme il se doit par les critiques, signe qu'il s'est parfaitement adapté aux exigences tactiques et physiques de l'autre côté des Alpes.

La Juve le couve, le marché se renseigne

Comparé à un certain Raphaël Varane mais aussi à Wesley Fofana, le jeune homme est apprécié pour sa capacité à ressortir proprement les ballons, sa maîtrise dans les duels et sa lecture du jeu. Cette saison, son bilan parle de lui-même : 26 titularisations en championnat (28 apparitions au total, 1 but et 1 passe décisive) et 7 en Youth League (lors de la seule défaite des Bianconeri, en demi-finale contre Benfica, futur vainqueur de l'épreuve, il est resté sur le banc).

Sa progression l'a même amené à réaliser plusieurs séances d'entraînements avec les professionnels sous les ordres de Massimiliano Allegri et son staff. L'occasion d'apprendre encore un peu plus aux côtés de Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci et autres Matthijs de Ligt. Selon nos informations, la Juve ne s'est pas encore manifestée pour prolonger son bail, qui court jusqu'en juin 2023, alors que plusieurs écuries européennes, principalement en Allemagne et en France, sont dernièrement venues aux nouvelles. D'ici là, Felix Nzouango a un Euro à disputer.