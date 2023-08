Real Madrid : quand Zinedine Zidane ne voulait pas de Kepa

La suite après cette publicité

Ce lundi, le Real Madrid a annoncé l’arrivée de Kepa Arrizabalaga. Le gardien espagnol a été recruté suite à la grave blessure de Thibaut Courtois, out pour pratiquement toute la saison. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont donc décidé de miser sur le portier de Chelsea, qui était pourtant proche de rejoindre le Bayern Munich. Mais il a finalement changé d’avis quand les Merengues ont frappé à sa porte.

Et ce n’est pas la première fois que les Madrilènes se sont penchés sur son cas. Il y a quelques années en arrière, en janvier 2018, les dirigeants du Real Madrid étaient prêts à recruter Kepa, dans une situation avantageuse contractuellement à Bilbao. Mais Zinedine Zidane ne voulait pas de lui puisqu’il comptait sur Keylor Navas rappelle Relevo. Maintenant, je n’ai plus besoin de gardien, avait lâché ZZ à l’époque tout en sachant que Kepa avait visité les installations et passé ses tests médicaux au Real Madrid. Finalement, après cette déclaration, le joueur est resté et a prolongé à Bilbao avant de rejoindre Chelsea par la suite.