Menu Rechercher
Commenter 5

EdF : Lucas Da Cunha préconvoqué par Zinédine Zidane

Par Josué Cassé
1 min.
Da Cunha face à l'AC Milan @Maxppp

Alors que la première liste de Zinédine Zidane sera révélée vendredi prochain, de nombreux joueurs espèrent faire partie des plans du nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Dans cette optique, Esteban Lepaul pourrait bien profiter de ce renouveau sur le banc tricolore. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations du Parisien, le capitaine de Côme, Lucas Da Cunha, fait lui aussi partie des joueurs ayant reçu une préconvocation et vient s’ajouter à d’autres noms tels que Ismaëlo Ganiou ou encore Enzo Le Fée. Reste désormais à savoir si le milieu de terrain de 25 ans sera présent dans la liste définitive.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Côme
Lucas da Cunha
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

France Flag France
Côme Logo Côme
Lucas da Cunha Lucas da Cunha
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier