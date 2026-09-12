EdF : Lucas Da Cunha préconvoqué par Zinédine Zidane
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@Maxppp
Alors que la première liste de Zinédine Zidane sera révélée vendredi prochain, de nombreux joueurs espèrent faire partie des plans du nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Dans cette optique, Esteban Lepaul pourrait bien profiter de ce renouveau sur le banc tricolore. Mais ce n’est pas tout.
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Selon les dernières informations du Parisien, le capitaine de Côme, Lucas Da Cunha, fait lui aussi partie des joueurs ayant reçu une préconvocation et vient s’ajouter à d’autres noms tels que Ismaëlo Ganiou ou encore Enzo Le Fée. Reste désormais à savoir si le milieu de terrain de 25 ans sera présent dans la liste définitive.
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