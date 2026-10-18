PSG : la nouvelle blessure de Nuno Mendes fait jaser

Ce samedi soir, les hommes de Luis Enrique ont renversé Strasbourg (3-1) après avoir longtemps été menés au score. Il a fallu attendre l’entrée en jeu de plusieurs titulaires en seconde période pour voir les Parisiens véritablement prendre le contrôle de la rencontre et inscrire trois buts. Un succès finalement acquis malgré une fin de match disputée à dix contre onze, après la sortie sur blessure de Nuno Mendes à la 86e minute. Touché à une cuisse, le latéral portugais a quitté ses partenaires quelques instants après le deuxième but parisien, inscrit par Ousmane Dembélé. « Il a senti une petite chose, on a décidé de ne pas prendre de risques. Je ne sais pas si on peut appeler ça une blessure, mais on a décidé de jouer avec un joueur de moins », a expliqué Luis Enrique après la rencontre. Une décision prudente, mais qui suscite déjà de nombreuses inquiétudes à quelques jours du choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions.

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Car si la gravité du pépin physique de Nuno Mendes reste encore à déterminer, son éventuelle absence pourrait considérablement compliquer les plans du PSG. Et pour cause, son remplaçant Lucas Digne ne convainc toujours pas. Titularisé face à Strasbourg, l’ancien joueur d’Aston Villa a encore affiché certaines limites défensives, notamment sur l’ouverture du score alsacienne. Une prestation qui inquiète puisqu’il ne semble pas être capable, pour l’instant, d’être une doublure fiable de Nuno Mendes. « Le remplaçant “naturel” de Nuno Mendes, Lucas Digne, a de nouveau affiché de la fébrilité ponctuelle, au-delà de sa fermeture incertaine de l’espace sur l’ouverture du score alsacienne. Lors de la dernière Coupe du monde, il avait été tourmenté comme jamais en demi-finales contre l’Espagne (0-2, le 14 juillet) par un Lamine Yamal qui avait lui-même été dominé comme rarement par Nuno Mendes en huitièmes de finale (1-0 pour la Roja contre la Seleçao). Sans le Portugais, ce ne serait plus vraiment le plan A pour Paris mardi », explique le journal L’Equipe dans ses colonnes ce dimanche matin. Une analyse qui résume parfaitement les craintes parisiennes : devoir affronter Lamine Yamal, en grande forme, sans l’un des rares défenseurs capables de le contenir.

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Lucas Digne pas au niveau ?

Sur RMC, même son de cloche. Le chroniqueur de l’After Foot Walid Acherchour a également pointé du doigt les difficultés de Lucas Digne, estimant même que son niveau de performance avait indirectement contribué à la situation actuelle. « Si Nuno Mendes rentre dans ce match, c’est parce que Lucas Digne n’est pas au niveau. Il devait arriver pour ce type de mission et pour préserver Nuno Mendes post-Ligue des Champions. Et Nuno Mendes rentre et donc derrière, il se blesse, il se gêne et t’es obligé d’être dans la précaution et de le sortir très rapidement », a regretté le chroniqueur. Une sortie qui confirme le sujet des dernières semaines : l’utilité du recrutement du latéral français. Car Digne était justement censé offrir une solution fiable à Luis Enrique pour permettre à Nuno Mendes de souffler entre les grandes échéances. Mais face à Strasbourg, l’entraîneur espagnol a finalement été contraint de faire appel à son titulaire habituel pour renverser la situation. Avec les conséquences que l’on connaît désormais.

Les difficultés de Lucas Digne ne datent d’ailleurs pas de cette rencontre. En début de saison, Luis Enrique avait déjà envoyé un message fort à son défenseur en l’écartant du groupe pour un match. Le technicien espagnol lui reprochait alors d’avoir trop rapidement accepté son statut de doublure, sans afficher la compétitivité attendue pour bousculer la hiérarchie. Depuis, l’international français a retrouvé sa place dans la rotation et assuré à plusieurs reprises qu’il se sentait de mieux en mieux physiquement et sportivement. Mais ses prestations peinent encore à confirmer cette montée en puissance. Et à quelques jours d’un rendez-vous européen particulièrement attendu, cela soulève forcément des questions…