Le Paris FC officialise le départ de Kombouaré

C’était attendu depuis quelques jours, c’est officiel depuis ce mardi matin. Antoine Kombouaré quitte le Paris FC, après à peine plus de 4 mois sur le banc de touche. Le Kanak a permis au club francilien de se maintenir dans l’élite, après une excellente deuxième partie de saison, conclue par un succès de prestige face au PSG.

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Le Paris FC remercie Antoine Kombouaré et son staff et leur souhaite bonne continuation pour la suite de leur carrière. pic.twitter.com/XNKVF0nIUo — Paris FC (@ParisFC) July 7, 2026

Mais les négociations pour une prolongation de contrat, souhaitée par Kombouaré, ne se sont pas bien déroulées, le Paris FC ne voyant pas forcément l’intérêt d’étendre le bail de son entraîneur si vite. Résultat, alors que tout s’était bien passé durant les premiers mois de collaboration, la direction du Paris FC a préféré dire stop. Liam Rosenior devrait succéder à Kombouaré.