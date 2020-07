PSG : Kylian Mbappé passera des examens complémentaires samedi matin

L’inquiétude est de mise côté parisien. Lors de la finale de Coupe de France contre l'AS Saint-Étienne ce vendredi soir, Kylian Mbappé a été touché à la cheville droite suite à un tacle de Loïc Perrin, expulsé pour ce geste non maîtrisé.

L'international français a dû être remplacé par Pablo Sarabia en première période, et est rentré directement aux vestiaires. Et selon les informations de France TV, le natif de Bondy va passer des examens complémentaires dès samedi matin pour connaître la gravité de sa blessure. On devrait donc en savoir plus dès demain.