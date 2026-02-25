Pape Gueye est dans le viseur de Manchester United

Le 18 janvier dernier, Pape Gueye est passé certainement dans une autre catégorie de joueur. N’ayant cesse de gravir les échelons depuis le début de sa carrière, le milieu de terrain de 27 ans est rentré dans l’histoire de son pays et même de son continent ce soir-là à Rabat. Dans une finale de CAN houleuse face au Maroc, le natif de Montreuil a délivré tout un peuple avec une frappe exceptionnelle après un effort impressionnant en prolongation. Devenu une icône de son pays sur ce boulet de canon, le joueur de 27 ans a également envoyé un message à tous ceux qui l’avaient perdu de vue depuis Marseille : Pape Gueye est devenu un milieu de terrain encore plus complet en Espagne.

Auteur d’un immense tournoi avec les Lions de la Teranga, le joueur formé au Havre brille de mille feux à Villarreal. Alors qu’il a rejoint le club espagnol librement à l’été 2024 après une fin d’aventure contrastée sur la Canebière, Gueye est devenu une référence en Espagne. Précieux des deux côtés du terrain, il s’est rapidement imposé comme un titulaire inamovible aux yeux de Marcelino qui l’avait connu furtivement dans les Bouches-du-Rhône. Doté de qualités physiques qui font clairement la différence de l’autre côté des Pyrénées, Gueye a aussi progressé énormément techniquement et est même devenu l’un des milieux récupérateurs les plus prolifiques d’Espagne (3 buts en 19 matches) dans une équipe qui lutte chaque année pour les quatre premières places.

Manchester United est fan de Pape Gueye

Une évolution bluffante pour ce joueur qui n’a pas toujours été estimé à la hauteur de son talent. Et même si les derniers mois commencent à légèrement combler cette injustice, le joueur de 27 ans pourrait enfin avoir la reconnaissance qu’il mérite s’il décide de rejoindre un club plus huppé. Cité dans de nombreuses rumeurs ces dernières semaines, Gueye est finalement resté en Espagne cet hiver. Son entraîneur avait d’ailleurs déclaré sa flamme au joueur en conférence de presse : «c’est un joueur important. Et son absence s’est fait cruellement sentir lors de la CAN. Son impact, son jeu, ses qualités… Personnellement, je serais très surpris qu’il parte pendant ce mercato. Mais c’est une décision qui le concerne, lui et le club. Ce n’est pas au coach de décider, car il ne prend pas ce genre de décision.»

Et bien qu’il soit parvenu à le faire rester au sous-marin jaune cet hiver, pas sûr que Marcelino puisse encore faire des miracles pour l’été qui arrive. Après une Coupe du monde où il aura encore plus l’occasion de montrer son talent avec le Sénégal, Pape Gueye pourrait clairement plier bagage. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club ibérique, Gueye attise de nombreuses convoitises dont celle de Manchester United selon nos informations. Ayant clairement les qualités pour s’imposer en Angleterre, le champion d’Afrique en titre est très apprécié par les Red Devils qui pourraient formuler une offre très alléchante cet été. Suite au départ programmé de Casemiro, Pape Gueye fait figure de remplaçant idéal aux yeux de la direction mancunienne. Affaire à suivre donc…