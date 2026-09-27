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UEFA Nations League

Équipe de France : Zinedine Zidane loue l’état d’esprit d’Ousmane Dembélé

Par Kevin Massampu - Josué Cassé
1 min.
Dembélé et Mbappé en bleu @Maxppp
Belgique France

Après le forfait sur blessure de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé sera capitaine lundi soir en Belgique. Présent en conférence de presse avant ce rendez-vous, Zinedine Zidane a renouvelé toute sa confiance pour l’attaquant du PSG, saluant son état d’esprit, mais également sa débauche d’énergie sur le terrain.

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« Sincèrement, il le fait déjà, il est vice-capitaine, il a ce rôle même quand il n’est pas capitaine. Cela se sent avec ce nombre de sélections, c’est un bon gars toujours là avec les autres, il apporte son expérience. Il a joué dans sa position du PSG et il le fait très bien. Ousmane a en plus un volume de jeu super intéressant. En jouant comme ça, il a une débauche d’énergie incroyable, il peut jouer 90 minutes facilement. Ousmane est bien, content d’être là. Il pourrait peut-être jouer les quatre matchs. Ce n’est pas ce qu’on va faire, je donne une info là (sourire), mais il en est capable ».

Pub. le - MAJ le
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