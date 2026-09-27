Équipe de France : Zinedine Zidane loue l’état d’esprit d’Ousmane Dembélé
Après le forfait sur blessure de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé sera capitaine lundi soir en Belgique. Présent en conférence de presse avant ce rendez-vous, Zinedine Zidane a renouvelé toute sa confiance pour l’attaquant du PSG, saluant son état d’esprit, mais également sa débauche d’énergie sur le terrain.
« Sincèrement, il le fait déjà, il est vice-capitaine, il a ce rôle même quand il n’est pas capitaine. Cela se sent avec ce nombre de sélections, c’est un bon gars toujours là avec les autres, il apporte son expérience. Il a joué dans sa position du PSG et il le fait très bien. Ousmane a en plus un volume de jeu super intéressant. En jouant comme ça, il a une débauche d’énergie incroyable, il peut jouer 90 minutes facilement. Ousmane est bien, content d’être là. Il pourrait peut-être jouer les quatre matchs. Ce n’est pas ce qu’on va faire, je donne une info là (sourire), mais il en est capable ».
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