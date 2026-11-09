Équipe de France : la réaction de Saël Kumbedi, appelé à la dernière minute

Appelé en dernière minute pour rejoindre l’équipe de France pour remplacer Pierre Kalulu, Saël Kumbedi a vécu une première journée particulière à Clairefontaine. Le défenseur n’a pas caché son émotion en découvrant le célèbre château, qu’il connaissait depuis son enfance. « Non, franchement, c’est impressionnant. Depuis tout petit, je passais devant le château, maintenant, je suis rentré dedans. L’accueil s’est très bien passé parce que j’ai joué contre certains des joueurs, j’ai joué avec certains autres joueurs et j’ai remporté le championnat U17, donc tout s’est très bien passé », a-t-il raconté. Une arrivée facilitée par les retrouvailles avec plusieurs visages déjà connus.

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L’ancien de l’OL a également évoqué cette convocation comme un rêve devenu réalité, tout en rappelant qu’il ne comptait pas s’en satisfaire. « On peut dire que c’est un rêve qui se réalise. Maintenant, ce n’est pas une finalité, il faut travailler et garder la tête sur les épaules. » Kumbedi a enfin salué la confiance accordée aux jeunes par le staff tricolore. « Oui ça prouve cela. Parce qu’il est venu nous voir aussi à mes entraînements et on nous a annoncé que voilà qu’on pouvait monter chez les A, que la passerelle était ouverte, que c’était à nous de travailler. » Un message clair pour les espoirs français, désormais conscients que les portes de la sélection sont ouvertes.