Baptiste Santamaria quitte Valence pour la Grèce

Véritable globe-trotter du football européen, Baptiste Santamaria s’apprête à découvrir un quatrième championnat européen. Après avoir foulé les pelouses de Ligue 1, de Bundesliga et de Liga, le milieu de terrain de 31 ans, passé notamment en France par le SCO d’Angers et le Stade Rennais, va s’exporter en première division grecque pour relancer sa carrière sous les couleurs du PAOK Salonique. Auteur de 22 apparitions la saison passée avec le Valence CF (1 but et 2 passes décisives), le natif de Saint-Doulchard a fini par faire les frais de la concurrence après l’arrivée hivernale du milieu international argentin Guido Rodriguez.

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À 31 ans, Santamaria cherchait avant tout un temps de jeu régulier couplé à un projet sportif ambitieux. Une équation parfaitement résolue par le PAOK, récent 3e de Super League et surtout qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Le joueur a atterri ce dimanche soir à Salonique, comme révélé par la presse grecque. Laissé libre par le club valencian, Santamaria passera la traditionnelle visite médicale ce lundi avant de parapher un contrat d’une saison avec la formation hellène.