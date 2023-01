OM-Rennes : Genesio devoile ce que lui a dit Longoria

La suite après cette publicité

Ce vendredi soir, le Stade Rennais s’est incliné en seizième de finale de la Coupe de France contre l’Olympique de Marseille. Le seul et unique but de la rencontre a été inscrit par le milieu de terrain Mattéo Guendouzi. Dans les couloirs après la confrontation, on a pu observer Javier Ribalata et Pablo Longoria venir saluer Bruno Genesio. Le technicien rennais, qui a eu une franche accolade avec le président de l’OM, explique ce que les deux hommes se sont dit.

À lire

OM - Rennes : les notes du match