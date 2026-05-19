Real Madrid : la première exigence mercato de Mourinho

L’arrivée de José Mourinho à Madrid ne fait plus trop de doutes. Du côté de Madrid, on attend donc l’officialisation du retour du Special One, treize ans après son départ. Et le Portugais avait fixé plusieurs exigences à la direction du club de la capitale espagnole. En termes de mercato notamment, comme le dévoile Defensa Central.

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Effectivement, José Mourinho souhaite recruter un latéral droit - pour être la doublure de Trent Alexander-Arnold et il l’a déjà fait savoir à la direction. Le média madrilène dévoile quelques profils à l’étude, comme celui de Diogo Dalot (Manchester United), que le Mou connaît très bien. Wesley França (Roma) et Vanderson (Monaco) sont aussi évoqués.