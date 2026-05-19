Menu Rechercher
Commenter 19
Liga

Real Madrid : la première exigence mercato de Mourinho

Par Max Franco Sanchez
1 min.
José Mourinho @Maxppp

L’arrivée de José Mourinho à Madrid ne fait plus trop de doutes. Du côté de Madrid, on attend donc l’officialisation du retour du Special One, treize ans après son départ. Et le Portugais avait fixé plusieurs exigences à la direction du club de la capitale espagnole. En termes de mercato notamment, comme le dévoile Defensa Central.

La suite après cette publicité

Effectivement, José Mourinho souhaite recruter un latéral droit - pour être la doublure de Trent Alexander-Arnold et il l’a déjà fait savoir à la direction. Le média madrilène dévoile quelques profils à l’étude, comme celui de Diogo Dalot (Manchester United), que le Mou connaît très bien. Wesley França (Roma) et Vanderson (Monaco) sont aussi évoqués.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
José Mourinho

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
José Mourinho José Mourinho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier