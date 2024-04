Indice UEFA : l’Italie sur le point de tout rafler grâce à l’Atalanta

Après un succès impressionnant à Anfield à l’aller, l’Atalanta Bergame accueille Liverpool jeudi soir, en quart de finale retour de la Ligue Europa, sur la pelouse du Gewiss Stadium. Si la Dea a déjà un pied en demi-finale, où les joueurs de Gian Piero Gasperini pourraient affronter l’Olympique de Marseille ou le Benfica Lisbonne, il faudra bien conclure le travail pour éviter un retournement de situation inédit. Surtout que derrière cette belle affiche européenne, un autre enjeu se cache en filigrane et pas des moindres. En effet, si le club italien venait à éliminer le club anglais, alors la Serie A mettra fin définitivement à la concurrence dans le classement de l’indice UEFA cette saison. Et contrairement aux autres années, les pays jouaient vraiment gros dans cette édition en raison de l’instauration officielle de la nouvelle réforme des trois compétitions européennes la saison prochaine. L’année dernière déjà, l’Italie avait connu une belle épopée avec six clubs italiens (Inter, Napoli, Milan, AS Roma, Fiorentina et Lazio) représentés en quart de finale de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence.

Mais l’Atalanta n’est pas le seul club transalpin encore en lice en Europe. L’AC Milan doit recroiser le fer avec l’AS Roma pour un quart de finale retour italo-italien, sur la pelouse du Stadio Olimpico. Défaits à San Siro sur le score minimum (0-1), les Rossoneri vont essayer de renverser la tendance. Peu importe l’issue de la rencontre, l’Italie est déjà assurée d’avoir au moins un candidat en demi-finale de la Ligue Europa. Dans la plus petite des compétitions européennes, la Fiorentina est le dernier représentant de la Botte italienne. Après un match aller conclu sur un score vierge sans saveur (0-0) en République tchèque, la Viola espère filer au tour suivant en venant à bout du club du Viktoria Plzeň. La Serie A peut empocher le gros lot dans les prochaines semaines. Une bonne nouvelle attendue pour un championnat qui a un temps besoin de vivre des heures glorieuses, alors que le Calcio est toujours bloqué entre développement archaïque et crise économique.

Un 5ème club en Ligue des Champions ?

L’incroyable exploit de l’Atalanta, le succès de la Roma dans le derby italien contre Milan et le nul de la Fiorentina au Viktoria Plzen contribuent à l’avance de l’Italie au classement qui attribuera une équipe supplémentaire à deux fédérations pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. En effet, à partir de 2024-25, on passera de 32 à 36 équipes qui s’affronteront dans une sorte de grand championnat unique dans lequel chaque club jouera au moins huit matches contre des adversaires toujours différents déterminés par tirage au sort. Une fois cette phase achevée, qui se déroulera de septembre 2024 à janvier 2025, les huit premiers du classement accèderont directement aux huitièmes de finale, tandis que du neuvième au vingt-quatrième, ils participeront aux seizièmes de finale. La Ligue des Champions ouvrira donc ses portes à quatre autres équipes dès la prochaine édition. Parmi ces places supplémentaires, deux seront attribuées en fonction des deux premières positions du classement des fédérations individuelles de la dernière saison sportive donc la campagne actuelle 2023-2024. Grâce aux résultats obtenus en Ligue Europa et en Ligue Europa Conference, l’Italie continue de mener la danse avec 18 428 points. L’écart avec l’Allemagne (16 785) et l’Angleterre (16 750) se creuse encore et rapproche encore plus la Serie A du déblocage officiel d’une cinquième équipe dans la prochaine édition de Ligue des Champions.

L’Espagne est désespérément en retard (15 062) et son retour semble utopique. Le classement est complété par la France (14 750), la Belgique (13 600), la République tchèque (13 500), la Turquie (11 500), le Portugal (11 000) et les Pays-Bas (10 000). Pour mieux illustrer la domination italienne cette saison, un scénario inédit dans l’histoire du football existe : dix équipes italiennes en Europe la saison prochaine. Un scénario bien évidemment difficile à réaliser mais qui a au moins le luxe d’exister si quelques pièces tombent du bon côté. Pour cela, il faut dans un premier temps que la Roma ou l’Atalanta viennent à remporter la Ligue Europa et la Fiorentina à empocher la Ligue Europa Conférence, ce qui pourrait donner un nombre record d’équipes dans les prochaines coupes européennes. Mais dans le même temps, il faudrait que la Dea et les Giallorossi ne se qualifient pas par le biais d’une position européenne en Serie A. Cela permettrait donc d’avoir potentiellement l’Inter Milan, l’AC Milan, la Juventus et Bologne qualifiés en Ligue des Champions par le championnat.

Le cinquième du championnat qui serait l’AS Roma ou l’Atalanta serait aussi qualifié par la place qualificative obtenue par les bonnes performances italienne en Europe cette saison tandis que le vainqueur de la Ligue Europa s’il s’agit du 6e et que c’est l’Atalanta ou l’AS Roma sera aussi qualifié. Six formations italiennes en Ligue des Champions, un chiffre record et qui rebattrait les cartes pour les autres places européennes. Actuellement septième et huitième, la Lazio et le Napoli pourraient filer en Ligue Europa si la Coupe d’Italie est remportée par la Lazio, la Juventus ou l’Atalanta. Du côté de Florence, si la Viola parvient à soulever la Ligue Europa Conférence et à terminer hors top 8 sans remporter la Coupe d’Italie, elle serait alors basculée en Ligue Europa avec les 7èmes et les 8èmes de Serie A, tandis que la place en Ligue Europa Conference reviendrait à l’équipe la mieux placée n’ayant pas été mentionnée, soit actuellement le Torino qui est neuvième.