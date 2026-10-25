OM : Himad Abdelli clarifie ses propos incendiaires contre les remplaçants

Ce dimanche, l’OM avait cru sécuriser une victoire rassurante face au Havre à domicile. Menant largement avec quatre buts d’avance jusqu’à la 76e minute, les Phocéens se sont effondrés lors des 20 dernières minutes de jeu, encaissant trois buts et étant proche de concéder un penalty dans le temps additionnel. Après la rencontre, Bruno Genesio et Himad Abdelli ont pointé du doigt le comportement des jeunes entrants dans cette rencontre.

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Alors oui peut être c’est mal dit mais je sais à quelle point c’est important car moi la dernière saison je rentrer et j’étais mauvais ( donc je l’es vécu ce moment ) Je suis personne pour dire quoi que se soit sur un joueur ! — himad abdelli (@HimadAbdelli) October 25, 2026

Face à la dureté de ses propos, le milieu algérien, homme du match de la rédaction FM, a tenu à clarifier ses propos sur X : «Alors oui peut-être que c’est mal dit mais je sais à quelle point c’est important car moi la dernière saison je rentrais et j’étais mauvais (donc je l’ai vécu ce moment). Je suis personne pour dire quoi que ce soit sur un joueur !» Voilà qui est dit.