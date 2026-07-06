Coupe du Monde 2026 : la Belgique tacle encore la FIFA !

C’est un cas inédit, et tristement historique, qui pollue l’avant-match entre les Etats-Unis et la Belgique. En décidant d’annuler la suspension de Folarin Balogun pour le 8e de finale de la Coupe du Monde, la FIFA a créé un précédent, et surtout a fait bondir la Fédération belge, qui ne comprend pas pourquoi l’instance fait fi du règlement habituel concernant les suspensions automatiques d’un match suite à une expulsion. Et l’Union belge (UBRSFA) ne manque pas de pointer du doigt les incohérences de la FIFA, dans un nouveau communiqué qui illustre parfaitement le flou actuel.

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Après avoir appris la levée de la suspension, l’UBRSFA a réclamé « une copie de cette décision, des explications sur la procédure suivie et de faire connaître sa position quant à l’application des règlements en vigueur », raconte La Dernière Heure. « En guise d’unique réponse, la FIFA a informé l’URBSFA, par courrier, qu’elle considérait cette correspondance comme un appel, qu’un juge avait été désigné et que l’URBSFA ne disposait que de quelques heures pour compléter cet appel. Aucune autre information n’a été communiquée par la FIFA. Or, les propres règlements de la FIFA prévoient que, pour qu’un appel soit recevable, la décision motivée doit d’abord être notifiée à la partie appelante. Alors que l’URBSFA ne faisait que solliciter des explications légitimes, la FIFA a elle-même transformé cette demande en appel, tout en veillant immédiatement à ce que celui-ci soit déclaré irrecevable. Dans le même temps, la FIFA a refusé de répondre aux demandes d’informations parfaitement légitimes de l’URBSFA. À ce jour, l’URBSFA n’a toujours reçu ni la décision de la FIFA, ni la moindre explication concernant ce dossier. Dans ces circonstances, elle n’a d’autre choix que de contester l’éligibilité du joueur pour le prochain match. » Une situation totalement ubuesque.