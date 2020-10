PSG : Kylian Mbappé encense Marcus Rashford

La suite après cette publicité

A quelques heures du retour de la Ligue des Champions contre Manchester United pour le PSG, la tension monte petit à petit. On attendra énormément des deux équipes pour produire un bon match de football. Les deux attaques semblent être les plus à même d'apporter du danger. On attendra ainsi beaucoup de Kylian Mbappé. Avant la rencontre, le Français a eu des mots pour son homologue Marcus Rashford.

Et le champion du monde a affirmé au Mirror le respecter énormément sur et en dehors du terrain où il s'est engagé contre la pauvreté : « c'est un joueur qui joue avec tellement de confiance. C'est l'un des attaquants les plus dangereux d'Angleterre. Paul Pogba a parlé de joueur spécial - et il ne parle pas souvent des joueurs de cette manière. S'attaquer à un problème aussi important que la pauvreté des enfants est l'une des choses les plus importantes que quelqu'un puisse faire. Je respecte donc pleinement le fait qu'il ait fait cela et qu'il essaie de faire un vrai changement ». Donc pas de rivalité entre les deux jeunes attaquants voués à s'affirmer à l'avenir.