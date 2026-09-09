Ballon d’Or 2026 : France Football dévoile les surprenantes raisons des absences de Doué et de Barcola

Mardi, la Ligue des Champions a fait son grand retour. Les amoureux de ballon rond ont pu patienter toute la journée en suivant l’annonce des nommés dans les différentes catégories pour les trophées décernés par France Football. La plus attendue de toutes était celle concernant les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026. Sans surprise, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane ou encore Michael Olise ont été cités. Même chose pour le Paris Saint-Germain, club le plus représenté avec 10 joueurs dans la liste. Mais il y a aussi eu quelques surprises. Les présences de Sadio Mané et de Julian Quiñones en ont fait bondir certains.

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Doué et Barcola manquent à l’appel

Même chose concernant certaines absences. En Catalogne, certaines voix se sont élevées pour dénoncer le fait que Raphinha, Pedri et Dani Olmo manquent à l’appel. En France, ce sont surtout les absences de Désiré Doué et de Bradley Barcola qui ont fait couler de l’encre. Les deux joueurs ont notamment remporté la Ligue 1 et la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, tout en participant à la Coupe du Monde avec les Bleus avec lesquels ils ont terminé à la quatrième place. Mais cela n’a pas été suffisant pour se faire une place dans la liste. RMC Sport a évoqué ces deux absences notables.

«Deux absences qui vont faire grincer quelques dents chez les supporters parisiens. Vainqueurs de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive au printemps dernier, Désiré Doué et Bradley Barcola, qui ont également remporté la Ligue 1 avec le PSG et atteint la demi-finale de la Coupe du Monde sous le maillot de l’équipe de France, ne figurent pas dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’or 2026.» So Foot estime aussi que ces choix vont faire parler. «Parmi les nommés, pas de grandes surprises à part les absences de Désiré Doué et de Bradley Barcola, qui pourront animer des débats sans aucun doute passionnants dans les prochains jours.»

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Des choix qui font parler

C’est le cas du quotidien Ouest-France. «Neuf joueurs (sans compter Ferran Torres, ndlr), mais pas de traces de Désiré Doué, ni de Bradley Barcola. Les deux compères, souvent interchangés par Luis Enrique la saison dernière, ont certes fait preuve d’irrégularité, mais ils ont aussi remporté la Ligue 1 et atteint la demi-finale de Coupe du monde avec l’équipe de France, en jouant à chaque fois leur rôle. Mais d’un point de vue purement statistique, les deux hommes payent certainement leur manque d’efficacité en Ligue des champions. Doué, 14e du Ballon d’Or en 2025, n’a par exemple pas marqué après les quarts de finale retour. De son côté, Barcola n’est pas parvenu à faire trembler les filets après les huitièmes de LDC. Dans un classement individuel, cela se paye cash.»

Malgré tout, le média s’interroge : «parmi les trente candidats à la récompense suprême, on notera par exemple la présence de Julian Quinones, invité surprise de ce cercle fermé, même si le Mexicain a terminé meilleur buteur du championnat saoudien. Pas sûr non plus que la présence du Sénégalais Sadio Mané dans les 30, lui aussi exilé en Arabie saoudite, fasse l’unanimité auprès des observateurs et fans de football. Certains noms en revanche, ne sont pas là.» De son côté, Vincent Garcia, rédacteur en chef de FF, a pris sa plume dans L’Equipe pour apporter quelques éléments pouvant expliquer ces deux absences.

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France Football justifie leurs absences

«Exit Désiré Doué qui a souvent partagé la lumière et les statistiques avec Bradley Barcola. Leur statut d’interchangeables, aussi bien en club qu’avec les Bleus, et leur manque de régularité sur l’ensemble d’une saison où se sont succédé les bonnes périodes et les passages sur le banc, n’ont pas aidé dans leur bilan individuel.» Sur X, de nombreux fans du PSG sont montés au créneau. « Julian Quinones nommé, Désiré Doué et Barcola out…. un scandale », a lancé l’un d’eux. D’autres ont parlé de «honte» et de «scandale» concernant l’absence de Doué. France Football a donné quelques éléments de réponse. «Chacun a transmis sa liste de nommés dans chaque catégorie. Et ensuite il a fallu compter puis se réunir après la finale de la Coupe du monde pour trancher, car il y a forcément des débats quand un joueur approche la zone rouge de 50% des voix.»

Dans l’émission L’Equipe de Greg, le journaliste de FF, Olivier Bossard, a aussi précisé : « Barcola a eu très peu de voix, tandis que Désiré Doué c’était quasiment du 50-50. Désiré Doué termine 31e ou 32e de cette liste, il est juste derrière. Jusqu’au bout certains ont essayé de le faire rentrer (dans les 30). Mais ceux qui ne l’ont pas fait rentrer ont finalement estimé que la concurrence avait joué contre lui, notamment la concurrence avec Barcola. Un coup c’était Barcola, un coup c’était lui. En équipe de France, on avait l’impression que Doué partait devant, mais finalement au dernier moment Barcola a été meilleur et plus utilisé par Deschamps (…) Il faut être marquant pour être dans cette liste et on a estimé qu’il l’avait moins été que la saison d’avant et qu’il avait eu un peu de mal à digérer.» Le message est passé.