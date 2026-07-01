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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la terrible erreur de Mory Diaw permet à la Belgique de revenir de nulle part

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mory Diaw, le gardien du Sénégal @Maxppp
Belgique 3-2 Sénégal
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1 2.10 N 3.35 2 3.50 bonus 100€

Le Sénégal s’y voyait déjà. Avec deux buts d’avance à quelques minutes du terme, les Lions de la Teranga avaient tout pour filer en 8e de finale. Seulement, le but de Lukaku a relancé la Belgique à la 86e minute, avant de voir Tielemans égaliser juste après.

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Sur un centre de Trossard venu de la gauche, le capitaine des Diables Rouges est allé mettre la tête pour devancer la sortie risquée de Mory Diaw et offrir le but du 2-2 à la 89e minute, envoyant tout le monde en prolongation.

Pub. le - MAJ le
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