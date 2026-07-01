Coupe du Monde 2026 : la terrible erreur de Mory Diaw permet à la Belgique de revenir de nulle part
Le Sénégal s’y voyait déjà. Avec deux buts d’avance à quelques minutes du terme, les Lions de la Teranga avaient tout pour filer en 8e de finale. Seulement, le but de Lukaku a relancé la Belgique à la 86e minute, avant de voir Tielemans égaliser juste après.
Tielemans profite de l’erreur de Diaw et remet la Belgique à hauteur !! ⚽️— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 1, 2026
2-2, les Diables Rouges ont tout relancé en deux minutes.
Suivez le match https://t.co/A2JlsawZr6 sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #BELSEN pic.twitter.com/IKi34MLp6s
Sur un centre de Trossard venu de la gauche, le capitaine des Diables Rouges est allé mettre la tête pour devancer la sortie risquée de Mory Diaw et offrir le but du 2-2 à la 89e minute, envoyant tout le monde en prolongation.
En savoir plus sur
Coupe du Monde 2026 : après avoir mené 2-0, le Sénégal s’écroule et sort face à la Belgique en prolongations
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer