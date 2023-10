Ligue des Champions : l’équipe type de la 2e journée

La suite après cette publicité

Quelle journée européenne encore ! Il y a eu des buts et du suspense aux quatre coins du Vieux Continent pour cette deuxième journée de la phase de poules. Entre ce joli Naples-Real Madrid, l’exploit lensois face à Arsenal, la victoire de Galatasaray à Old Trafford ou ce Newcastle-PSG, les amateurs de foot ont clairement été gâtés. Et beaucoup de joueurs ont encore brillé sur les pelouses européennes. Notre traditionnelle équipe type de la journée est donc composée de jolis noms. Elle commence par Anatoliy Trubin, le gardien de Benfica de 22 ans. Certes, l’écurie lisboète s’est inclinée 1-0 face à l’Inter. Mais sans l’Ukrainien, le club portugais aurait probablement vécu une déculottée conséquente. Les statistiques ne manquent pas : Trubin a réalisé 7 interventions décisives, et a, selon SofaScore, évité 2.64 buts mardi soir.

En défense, il y a aussi du beau monde. Forcément, on retrouve Kieran Trippier, le taulier de Newcastle. Le latéral droit anglais a encore rendu une superbe copie face au Paris Saint-Germain, et a muselé un Randal Kolo Muani désastreux en partie grâce à lui. Solide, il a aussi été particulièrement bon avec le ballon. Son pendant à gauche dans notre équipe type n’est autre que Rami Bensebaini du Borussia Dortmund. L’international algérien a été excellent face à Milan (0-0), remportant énormément de duels dans son couloir et étant très participatif, touchant plus de 100 ballons, la plupart dans le camp adverse. Pour sécuriser tout ça, place à une charnière dans laquelle on retrouve Kevin Danso, le défenseur central lensois qui a été très costaud face à Arsenal. L’Autrichien a montré qu’il fait partie des meilleurs en Europe à son poste face à une belle opposition. Pour l’accompagner, nos journalistes ont choisi Fabian Schär, très bon avec Newcastle face au PSG. En plus d’avoir neutralisé les attaquants parisiens, il s’est offert une superbe frappe en lucarne en guise de cerise sur le gâteau.

Des habitués des équipes types

Dans l’entrejeu, on retrouve des joueurs plutôt habituels. Il y avait énormément de candidats, mais notre rédaction a dû faire des choix et réduire cette belle liste à trois joueurs seulement. Nicolo Barella fait partie des trois heureux élus, lui qui a été brillant avec l’Inter face à Benfica. Il a dominé le milieu à lui seul, étant à l’origine d’énormément d’occasions de son équipe avec des passes bien senties pour ses attaquants. Sans surprise, on retrouve aussi Jude Bellingham, un habitué de ce genre d’équipe type. Face à Naples, il a inscrit un véritable golazo qui lui a valu d’être comparé à l’idole locale, Diego Armando Maradona, et a rayonné pendant toute la rencontre, étant particulièrement incisif entre les lignes. Pour compléter ce trio, un compatriote du Madrilène : Phil Foden. Le Cityzen a été, de loin, le meilleur de son équipe lors de cette victoire 3-1 sur la pelouse de Leipzig, ouvrant le score et étant un poison pour l’équipe allemande.

Enfin, pour compléter ce joli onze, on termine par un secteur offensif où on retrouve Alvaro Morata, qui confirme sa bonne forme du début de saison. Face à Feyenoord, l’Espagnol a inscrit un doublé décisif pour permettre aux Colchoneros de l’emporter 3-2. En plus de ces deux buts, il a pesé sur la défense hollandaise. Autre joueur qui s’est offert un doublé : Rasmus Hojlund. Deux buts de classe qui plus est, même s’il n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe à la maison contre Galatasaray. Le jeune Danois montre qu’il est déjà au niveau des joutes européennes et que le pari fait par les Red Devils cet été a de grandes chances de s’avérer payant. Pour finir, place à Elye Wahi, l’attaquant du RC Lens. Il a été le grand artisan de la victoire artésienne face à Arsenal, avec un but et une passe décisive, rien que ça. Pendant tout le match, il a multiplié les appels et a affiché une grande détermination, qui ont payé. On espère pour les Lensois qu’on le reverra dans cette équipe type cette saison !

Trubin – Bensebaini, Danso, Schär, Trippier – Barella, Foden, Bellingham – Morata, Hojlund, Wahi