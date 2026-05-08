Le vestiaire de Nantes est anéanti après la relégation en L2

Le miracle n’aura pas eu lieu. Après 13 années consécutives en Ligue 1, le FC Nantes est officiellement de retour en Ligue 2. Les Canaris n’avaient pas d’autre choix que de l’emporter ce soir à Lens pour espérer se sauver, et encore aurait-il fallu qu’Auxerre ne gagne pas face à Nice dimanche soir. Ils ont finalement été envoyés en seconde division par le tout jeune Mezian Mesloub (fils de Walid), buteur 18 secondes après ses débuts en professionnel.

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Les Canaris avaient déjà eu plusieurs signes avant-coureurs avec ces deux buts refusés à Lens en première période, mais ce but aura finalement sonné comme le coup de grâce d’une saison ratée à tous les niveaux, sauf face à l’OM. «Ca fait mal, Nantes n’a rien à faire en Ligue 2, regrettait Frédéric Guilbert sur Ligue1+. Je pense que sur les dernières rencontres, on a démontré que Nantes n’avait rien à faire à cette place. Mais si on est là, c’est qu’il y a des raisons. Chacun va devoir balayer devant sa porte, voir ce qui n’a pas été. Ce soir, je n’ai pas trop les mots, j’ai une pensée pour nos supporters qu’on a déçu…»

Vahid n’aura pas réalisé l’exploit

Prêté par Wolfsburg et titulaire quasiment toute la saison avec les Canaris, Nicolas Cozza peinait aussi à trouver les mots. Mais pour l’ancien joueur de Montpellier, cette relégation est tout simplement le résultat d’une addition d’erreurs commises tout au long de la saison. «Beaucoup de déception, de frustration, je pense que le maintien ne s’est pas joué que sur ce match, concédait-il sur Ligue1+. Dans le vestiaire, on s’est dit les choses, je n’ai pas plus de mots à dire, je ne veux pas parler à chaud pour ne pas regretter, je pense aux supporters. Je suis prêté mais je souhaite le meilleur à Nantes et j’espère que l’avenir sera bon et que le club sera de retour en L1.»

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Pour Cozza, les matchs à regrets se comptent par dizaines cette saison. «J’ai des dizaines de matchs en tête, notamment celui de Brest à la maison où on gagne 1-0, on se fait égaliser à la dernière minute, il y a plein de points perdus. Il y a aussi l’égalisation à Lille à la dernière minute…» Respectant ses obligations médiatiques, Vahid Halilhodzic, sorti de sa retraite à 73 ans pour tenter de sauver le FC Nantes, n’avait pas la force pour parler. Le coach bosnien s’est présenté au micro du diffuseur pour s’excuser : «si vous me permettez, je m’en excuse, je suis triste, je ne peux pas parler, je suis trop triste, je ne suis pas capable de vous répondre, je m’excuse franchement». C’était coach Vahid.