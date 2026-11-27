Roberto De Zerbi a confirmé la longue absence de Savinho, touché par une nouvelle blessure musculaire aux ischio-jambiers. L’ailier brésilien de Tottenham, qui venait tout juste de retrouver les terrains après une première blessure, a rechuté et devrait manquer les prochaines semaines de compétition. Une mauvaise nouvelle pour les Spurs, qui devront se passer de l’un de leurs éléments offensifs pour les matchs de fin d’année. Interrogé sur la durée de son indisponibilité, l’entraîneur italien n’a pas été en mesure de donner une date précise pour son retour, évoquant une période particulièrement longue.

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« Il a besoin de temps. Je ne sais pas s’il sera absent 50 jours, 60 jours ou 80 jours », a expliqué De Zerbi, qui espère toutefois retrouver son joueur dans les meilleures conditions pour la dernière ligne droite de la saison. Le technicien a également confié que cette situation était difficile à accepter pour le Brésilien, tout en rappelant que les blessures étaient devenues un problème récurrent dans le football européen. « Quand il reviendra, il sera crucial pour nous dans la dernière étape de la saison », a-t-il ajouté. Savinho avait pourtant fait son retour récemment après une première blessure, mais sa rechute vient une nouvelle fois freiner son élan. Tottenham devra donc patienter avant de pouvoir compter pleinement sur son ailier.